Анкара, , 16:03 — REGNUM Вакцина от COVID-19, испытания которой уже подходят к концу в Турции, принесёт пользу всему человечеству. Об этом, как сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet, заявил 8 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

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«За последний год мы были испытаны на прочность коронавирусом. Эпидемия, которая унесла жизни 3 миллионов человек, обнажила многие проблемы. Мы с горечью наблюдали то, что нашего финансового богатства — недостаточно для справедливости и процветания. Мы не бросили в беде дружественные и братские страны, предоставляя нашим гражданам самые передовые медицинские услуги. Турция ясно продемонстрировала свою солидарность. Мы поддержали отсрочку долгов для самых бедных стран и их реструктуризацию», — отметил Эрдоган.

По его словам, отечественная вакцина, испытания которой Турция начала проводить на людях, «будет служить во благо всему человечеству по принципу не бросай никого в беде».