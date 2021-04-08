Томск, , 15:53 — REGNUM Городу Томску необходим социальный кластер для особенных людей. С инициативой его создания выступила депутат гордумы Томска, заместитель председателя «Партии Роста», глава благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова.

Ранее Ульянова провела мониторинг положения особенных людей в Томске.

«В признанном университетском центре только начала формироваться комфортная безбарьерная среда, отсутствуют возможности по социализации особенных людей через обучение в выпускных классах общеобразовательных школ, учреждениях профессионального образования, через организацию трудовых мастерских, совместного досуга или бизнеса», — отметила она.

По словам депутата, после девятого класса «подавляющее большинство томских особенных детей замыкаются дома вместе с одним из родителей»:

»Они выключены из общественно-политической, культурной, экономической жизни полумиллионного города».

Усилий «отдельных энтузиастов» по решению проблем особенных людей недостаточно:

«Только общими усилиями возможен прорыв в деле социализации несколько десятков тысяч человек. Пинцетными мерами серьёзную проблему не решить».

Ульянова заявила о начале создания в Томске социального кластера для особенных людей. Предполагается, что на ограниченной территории будут сосредоточены учреждения и организации для учёбы и реабилитации. Будут созданы условия для труда, социализации и развития бытовых навыков особенных томичей.

В настоящее время идёт поиск площадок для социального кластера, формируется пул акторов, определяются источники финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов начал работу с пациентами в очной форме.

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