Гавана, , 15:52 — REGNUM С начала этого года на Кубе проходят более сотни клинических испытаний лекарственных препаратов, 46% из них — против рака. Об этом 8 апреля на своем сайте сообщило министерство здравоохранения Кубы.

Кубинский минздрав отмечает, что экстренно предпринятые страной усилия по созданию собственных вакцин против коронавируса не остановили испытания других лекарств. Для этого, в соответствии с требованиями времени, Национальному координационному центру клинических испытаний (Cencec) пришлось перестроить свою внутреннюю структуру и функционирование. Сейчас интенсивные исследования кубинских вакцин против COVID-19 проводится наравне с испытаниями других лекарств, особенно препаратов против рака.

Куба, единственная страна «третьего мира», которая в кратчайшие сроки произвела пять вакцин против коронавируса, две их которых, Soberana 02 и Abdala, находятся на третьей, финальной фазе исследований. Куба планирует произвести столько вакцин, сколько нужно для вакцинации к концу текущего года всего населения острова, насчитывающего 11 млн человек.

Всего в планах Кубы — произвести 100 млн доз своих вакцин. Особым их преимуществом является то, что они могут храниться при комнатной температуре. Куба, как отмечает западная печать, планирует стать лидером на международном рынке вакцин. При этом кубинское руководство намерено предоставлять вакцины бедным странам бесплатно.

В целом кубинский концерн BioCubaFarma производит сотни наименований разработанных в республике лекарств и экспортирует их в десятки стран мира.