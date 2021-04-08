Каракас, , 15:50 — REGNUM Венесуэла обвинила США в том, что Вашингтон препятствует вакцинации населения республики. Установленная Соединенными Штатами блокада Венесуэлы — это то, что мешает венесуэльскому правительству приобрести на внешнем рынке количество доз вакцин, необходимое для иммунизации всего населения. Об этом заявил агентству France Press министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

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По его словам, в отсутствии санкций со стороны США Венесуэла уже приобрела бы нужный объем вакцин.

«Если бы денежные средства Венесуэла за рубежом не были заблокированы, мы бы купили все нужные нам 30 млн доз вакцин еще три месяца назад», — подчеркнул Х.Арреаса. Он сообщил, что на данный момент Венесуэла получила 250 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» и полмиллиона доз вакцины, произведенной китайским фармацевтическим концерном Sinopharm.

В настоящий момент Венесуэла предпринимает дипломатические усилия, чтобы разблокировать свои счета за рубежом и иметь возможность приобретать лекарства. В настоящее время страна переживает вторую волну коронавируса, которая, по утверждению местных властей, является более опасной, поскольку связана с наличием штаммов COVID-19, обнаруженных в Бразилии.