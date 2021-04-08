Киев, , 15:50 — REGNUM На Украине с 10 апреля начнут использовать китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac, заявил 8 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Министр напомнил, что первая партия вакцины CoronaVac в объеме 215 тыс. доз была доставлена на Украину ещё 25 марта.

«Согласно нашим нормативно-правовыми документами, вакцина должна пройти лабораторный контроль, который имеет определенные сроки… Уже 10 апреля контроль закончится, и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок», — заявил Степанов.

Чиновник не стал уточнять, как будут распределять вакцины и кому из граждан достанется индийская реплика вакцины AstraZeneca, а кому — CoronaVac.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины заключили контракт на поставку 1,915 млн доз китайского препарата. По предварительным договоренностям, с 2022 года возможно производство этой вакцины на Украине, на одном из фармацевтических предприятий города Харькова.