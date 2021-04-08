Киев, , 16:01 — REGNUM Украина не заключила контракт на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Об этом написал глава государственного предприятия «Медзакупки Украины» Арсен Жумадилов на своей странице в социальной сети Facebook.

«О чём речь? Вероятно, о документе типа Memorandum of understanding или Term Sheet. В таком случае это предварительные договорённости, в пределах которых возникают обязательства. MoU/Term Sheet — это не договор купли-продажи/закупки. Стороны договорились договариваться дальше, так сказать», — рассказал он.

Чиновник добавил, что документ не имеет обязывающего характера, в нём фигурируют нечёткие сроки поставок и размеры партий поставляемой вакцины.

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Жумадилов также отметил, что 5 млрд гривен, или $179 млн, на покупку 10 млн доз вакцины не фигурируют в бюджете Украины.

«Позволю себе скепсис. Еще в июле прошлого года я ставил под сомнение, что о вакцине кто-то вообще договаривается и существует понимание, как она будет завозиться. К сожалению, оказался прав…» — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении контракта на поставку 10 млн доз вакцины от компании Pfizer.

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