Киев, 8 апреля 2021, 16:01 — REGNUM Украина не заключила контракт на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Об этом написал глава государственного предприятия «Медзакупки Украины» Арсен Жумадилов на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник добавил, что документ не имеет обязывающего характера, в нём фигурируют нечёткие сроки поставок и размеры партий поставляемой вакцины.
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Жумадилов также отметил, что 5 млрд гривен, или $179 млн, на покупку 10 млн доз вакцины не фигурируют в бюджете Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении контракта на поставку 10 млн доз вакцины от компании Pfizer.
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