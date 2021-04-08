Москва, , 15:50 — REGNUM На сегодняшний день в связи с пандемией коронавируса необходимо планировать свой отдых внутри России, а не за границей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Надо планировать грядущее время дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается, государство очень многое делает для того, чтобы людям комфортно было отдыхать внутри страны», — сказала Попова.

Она призвала ориентироваться именно на это, чтобы «не «зависнуть» где-то в карантине [в другой стране]».