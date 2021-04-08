Сеул, , 15:52 — REGNUM С 9 по 18 апреля в Южной Корее пройдёт «Неделя культуры ханбок» (Hanbok Culture Week). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма и Центра продвижения корейской традиционной одежды ханбок.

В рамках данного мероприятия в трёх крупных столичных кинотеатрах сети CJ CGV будут работать специальные «залы для любителей ханбок». Первые 1000 зрителей, которые придут в эти залы в традиционном наряде, смогут посмотреть фильм бесплатно.

Между тем, бейсбольный матч между командами LG Twins и SSG Landers, который состоится 11 апреля на стадионе «Чамсиль», будут открывать участницы известной поп-группы Momoland, одетые в ханбок.

С 13 по 25 апреля в комплексе Dongdaemun Design Plaza (DDP) в Сеуле будет проходить выставка «K-РОР X ханбок», на которой будут представлены традиционные костюмы, в которых выступали звёзды K-pop.

Также в 23 мастерских традиционной одежды по всей стране будут ежедневно проводиться мастер-классы по изготовлению ханбок, традиционных аксессуаров и кукол. Помимо этого, в регионах будут проводиться различные выставки и мероприятия.