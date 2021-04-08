Претория, ЮАР, , 15:50 — REGNUM Африканский союз принял решение об отказе от закупок вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, которую произвел Институт сыворотки Индии. Об этом 8 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джона Нкенгасонга.

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По его словам, в настоящее время Африканский союз рассматривает возможность замены поставок препарата AstraZeneca на вакцину американской компании Johnson & Johnson.

В то же время, Нкенгасонг добавил, что поставки в страны Африки вакцины AstraZeneca из Института сыворотки Индии будут продолжены в рамках международной программы COVAX.

Отметим, на сегодняшний день на Африканском континенте выявлено за все время пандемии 4 267 426 носителей коронавируса при 113 765 скончавшихся от COVID-19.