Кострома, 8 апреля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Костроме полицейские задержали мужчину, пытавшегося сделать селфи с ружьём на улице. Об этом со ссылкой на материалы регионального управления МВД сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УМВД по Костромской области Огнестрельное оружие, изъятое у мужчины

За помощью к правоохранителям обратились бдительные костромичи. Они сообщили, что по улице одного из Давыдовских микрорайонов города ходит нетрезвый мужчина с оружием в руках и пытается сделать снимок на телефон.

Гуляющим оказался 42-летний костромич, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Огнестрельное оружие мужчина похитил из дома своей знакомой.

По данному факту проводится проверка. Не исключено что против костромича возбудят уголовное дело по статье «Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».