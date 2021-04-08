Москва, , 15:46 — REGNUM В всех школах России с 12 по 30 апреля пройдёт «Урок цифры» на тему «Цифровое производство». В 2021 году урок посвящен 60-летию первому полёта человека в космос, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В «Уроке цифры» примут участие учащиеся 1−11-х классов. Они узнают, как устроено современное производство, какую роль в нём играют информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятий.

Урок будет проводиться с применением интерактивных тренажёров для закрепления знаний. Тема, отрабатываемая на тренажёре, посвящена автоматизации предприятия, расположенного в космосе — на территории удаленной от Земли колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля телеканал «Россия» покажет прямую трансляцию беспрецедентного концерта «Юбилей полета человека в космос» с космодрома Байконур.

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