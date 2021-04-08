Москва, 8 апреля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Призывы освободить блогера Алексея Навального профильная комиссия Госдумы расценила как новые факты вмешательства во внутренние дела России со стороны официальных лиц США, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

(сс) The White House Джен Псаки

«Попытку оказать давление на работу нашей системы правосудия на этот раз предприняла Джен Псаки, чьи высказывания немедленно были поддержаны западными СМИ с призывами к новым санкциям против России. Мы, в свою очередь, призываем госпожу Псаки уважать наши законы и наш суверенитет», — заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Ничего нового в подобных заявлениях американских политиков нет, а их регулярность в сочетании с однотипными публикациями в СМИ только подтверждает системность попыток вмешательства во внутренние дела страны, отметил парламентарий

«Складывается впечатление, что размер зарплаты официальных лиц США зависит от количества попыток нарушить наш суверенитет и введенных санкций против России», — добавил парламентарий.

Вместе с тем в администрации президента США обеспокоены сообщениями о том, что ухудшается состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Вечером 7 апреля адвокаты сообщили, что Навальный остается в покровской ИК-2, продолжает голодовку и по-прежнему отказывается от лечения, которое ему предлагает фельдшер колонии.