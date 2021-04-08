Москва, 8 апреля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Случившиеся на Украине события 2013−2014 гг. были неизбежностью. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«На мой взгляд, то, что происходило в 2013—2014 годах, этот конфликт был неизбежен — общество воровское, общество поляризовано до настоящего времени», — сказал Козак.

При этом, по его словам, если обсуждать фундаментальные причины кризиса, то «могут быть разные оценки» данным событиям на Украине.