Москва, , 15:46 — REGNUM На российский видеохостинг Rutube нельзя загрузить видео-расследование о «дворце Путина». Об этом сообщает издание «Открытые Медиа».

По данным издания, видео Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) не прошло модерацию сервиса. Причиной отказа стало «нарушение правил платформы в отношении соблюдения авторских прав и отсутствия документального подтверждения наличия прав на публикацию контента».

В начале апреля администрация Rutube запустила новую версию платформы. Отмечается, что в приложении обновился интерфейс, видеоплеер и расширился функционал по управлению контентом.

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