Вологда, , 15:43 — REGNUM В Вологодской области раскрыли тройное убийство, совершенное в 2014 году. Обвинение предъявлено родственнику погибших, которому на момент преступления было 16 лет.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, в декабре 2014 года в одной из квартир Вологды произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Тогда следствие пришло к выводу, что причиной пожара стала неосторожность одного из находившихся в квартире мужчин. 16-летний внук пожилых вологжан был опрошен в качестве свидетеля, но свою роль в произошедшем утаил.

Позднее, отбывая наказание в колонии за кражи, молодой человек написал явку с повинной в совершении тройного убийства. Вскоре молодой человек отказался от своих показаний, но собранные следователями данные позволили предъявить ему обвинение.

По версии следствия, подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил свести счеты с бабушкой и дедушкой, с которыми у него были долгие неприязненные отношения. Он облил дверь их комнаты горючей жидкостью, положил под дверь газеты и поджег их. В результате пожара погибли 30-летний дядя обвиняемого и его пожилые родители.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в убийстве своей семьи обвиняют 16-летрнего школьника.