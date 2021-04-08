Москва, , 15:42 — REGNUM Судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов ушёл в отставку, сообщает 8 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Карпов покинул должность в январе 2021 года по собственному желанию, рассказали в агентстве.

Артур Карпов был судьёй на получивших резонанс процессах — по аресту соучастника убийства журналистки Анны Политковской Дмитрия Павлюченкова, «болотному делу», избрал меру пресечение украинской военнослужащей Надежде Савченко, бывшему губернатору Кировской области Никите Белых и бизнесмену Майклу Калви.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Карпов принял решение об аресте экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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