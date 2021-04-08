Париж, , 15:42 — REGNUM Dontnod Entertainment впервые выступит издателем игры от сторонней студии. Об этом 8 апреля сообщается на официальном сайте компании.

По словам представителей компании, Dontnod станет издателем новой игры от датской студии PortaPlay. При этом Dontnod также будет помогать в разработке и владеть большей частью интеллектуальной собственности проекта.

Dontnod Entertainment наиболее известна по серии приключенческих игр Life is Strange. Её новая часть с подзаголовком True Colors должна выйти в сентябре 2021 года.

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