Москва, , 15:43 — REGNUM Отношения между Россией и Европейским союзом «достигли дна» и это также относится к ситуации на востоке Украины. Об этом 8 апреля заявил глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на пленарном заседании XII форума «Северное измерение», проходящем в онлайн-формате.

«Что касается европейско-российских отношений, между нами можем согласиться, что мы достигли дна. Это, в общем-то, касается и ситуации на востоке Украины», — сказал он.

При этом Эрдер добавил, что, по его мнению, Брюссель «отказался от каналов связи и общения с Москвой» после 2014 года «не без причин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что долгое одобрение для использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» вызывает недовольство в странах ЕС.