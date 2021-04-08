Находка, Приморский край, , 15:44 — REGNUM Рыболовецкий траулер, на борту которого находится свыше 80 членов экипажа, горит в Охотском море. Об этом 8 апреля сообщил представитель экстренных служб региона.

«Горящий траулер находится в Охотском море примерно в 200 километрах от Магадана, происходит горение в трюмах судна», — приводит его слова РИА Новости.

Также он уточнил, что численность экипажа судна превышает 80 человек. При этом информация о пострадавших в результате пожара не поступала, угроза затопления судна отсутствует. Кроме того, согласно предварительным данным, траулер приписан к порту Находка.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля минный тральщик ВМС Британии Chiddingfold дважды врезался в другой британский военный корабль на базе в Бахрейне.