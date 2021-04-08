Варшава, , 15:40 — REGNUM Польский футбольный союз попросил варшавский футбольный клуб «Легия» дать разъяснения по поводу того, что один из его футболистов Бартош Капустка посетил празднование дня рождения своего друга, нарушив тем самым режим социальных ограничений, которые обязаны соблюдать футболисты. Об этом 8 апреля сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский на своей странице в соцсети Twitter.

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«В условиях локдауна мы не останавливали профессиональный футбол — игроки продолжают играть. Но им поставлены и определенные требования, которые жестче, чем к остальным гражданам. Вне футбольных матчей и тренировок им запрещено контактировать с людьми, кроме близких родственников, потому что это может привести к эпидемии коронавируса как в их команде, так и в командах соперников, с которыми они контактируют во время игр. Мы бы хотели получить разъяснения от руководства «Легии», почему с их игроком произошла эта история», — говорится в сообщении.

О том, что футболист накануне одного из матчей посетил празднование дня рождения друга, польская общественность узнала из социальных сетей, где были опубликованы соответствующие фотоснимки.