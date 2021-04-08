Сеул, , 15:40 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года в Сеуле было создано 1350 новых заведений общественного питания, пишет 7 апреля корейская газета «Чосон ильбо».

Рекордный рост объектов общепита связан с введением ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Из-за карантина жители Сеула стали реже посещать рестораны, однако существенно вырос спрос на доставку еды.

Ранее подобные показатели новых объектов общественного питания регистрировались лишь в 2000 и 2002 году. Вместе с тем за отчетный период закрылись 940 объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля вакцину от коронавируса в Южной Кореи получили более 1 млн человек, или 2,06% населения.

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