Уфа, , 15:46 — REGNUM Особую экономическую зону (ОЭЗ) в сфере робототехники намерены создать в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что правительство региона намерено создавать условия для развития в республике робототехники, поэтому планирует создать ОЭЗ технико-внедренческого типа.

«На сегодняшний день роботизация охватывает не только сферу промышленности, но и, например, агропром. В республике уже функционируют автоматизированные молочные фермы. Мы также открыли производство роботизированных комплексов для автомоек», — передает слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова пресс-служба ведомства.

Он также напомнил, что в республике намерены наладить производство беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе проходит Российский промышленный форум.