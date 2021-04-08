Уфа, 8 апреля 2021, 15:46 — REGNUM Особую экономическую зону (ОЭЗ) в сфере робототехники намерены создать в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что правительство региона намерено создавать условия для развития в республике робототехники, поэтому планирует создать ОЭЗ технико-внедренческого типа.
Он также напомнил, что в республике намерены наладить производство беспилотных летательных аппаратов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе проходит Российский промышленный форум.