Дублин, , 15:38 — REGNUM В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки. Так, накануне, 7 апреля, в Белфасте протестующие забросали полицию бутылками с зажигательной смесью, подожгли автобус и напали на фотокорреспондента, который освещал протесты. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в столкновениях принимают участие в основном молодые люди, одним из задержанных оказался подросток, которому всего 13 лет. В ходе столкновений получил ранения 41 полицейский.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя происходящее, заявил, что единственный путь к преодолению разногласий «лежит через диалог, а не через насилие и преступность».

«Я глубоко обеспокоен сценами насилия в Северной Ирландии, особенно нападениями на полицию Северной Ирландии, которая защищает граждан, предпринимателей, нападениями на водителя автобуса и на журналиста», — написал глава правительства Соединённого Королевства в Twitter.

По данным телеканала, беспорядки произошли как в районе Шанкилл-роуд, где преимущественно живут лоялисты, выступающие за сохранение Северной Ирландии в составе Британии, и Спрингфилд-роуд, большинство жителей которой —ирландские националисты, ратующие за выход страны из состава Соединённого королевства.