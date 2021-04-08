Токио, , 15:42 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил товарные версии рестайлинговых моделей LS и Mirai с передовой системой безопасности Advanced Drive. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новая технология помощи при вождении включает в себя автономную систему второго уровня, которая помогает управлять автомобилем. Она ведёт контроль полосы движения и помогает держать авто на безопасном расстоянии от движущихся рядом транспортных средств.

Концепция Mobility Teammate, внедрённая в обновлённые модели, направлена на улучшение взаимодействия между водителем и машиной. Она позволяет им «общаться» друг с другом обеспечивая скоординированное вождение. Водитель и машина выступают в качестве партнеров подстраховывая друг друга. Когда система прогнозирует аварийную ситуацию, то она выдает предупреждение.

Модернизированный LS появился у японских дилеров 8 апреля нынешнего года, а новый Mirai выйдет на рынок 12 апреля.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen планирует начать тестирование собственной системы беспилотного вождения на электрических автобусах ID. Buzz до конца текущего года. Разработка и испытания системы закончатся в 2025 году.

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