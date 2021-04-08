Киев, , 15:37 — REGNUM Бывший директор наблюдательного совета украинской энергетической госкомпании «Нафтогаз» Амос Хохштайн может присоединиться к работе в администрации президента США Джо Байдена, сообщила 8 апреля украинский политик, депутат Верховной рады и лидер партии «Голос» Кира Рудик.

Рудик не сообщает источник этой информации, но подчеркивает, что Хохштайн в случае назначения будет заниматься энергетической стратегией и противостоянием с Россией — причем не только проектом «Северный поток — 2», но и энергетическим сектором в целом.

«Такой человек в администрации нашего ключевого союзника — большое окно возможностей. Украина как партнер США может получить и новые долгосрочные инвестиции, и усиленные позиции в противостоянии с Россией», — заявила депутат.

ИА REGNUM напоминает, что Хохштайн был назначен «независимым» членом набсовета «Нафтогаза Украины» в ноябре 2017 года, при президенте Порошенко, и покинул пост в октябре 2020 года. Не обошлось без скандала — покидая набсовет, эксперт заявил об усилении противодействия реформированию рынка газа и процессам трансформации «Нафтогаза» в независимую эффективную компанию. Перед сложением полномочий он опубликовал ряд статей в украинских СМИ, где пожаловался, что компания вынуждена тратить «бесконечное количество времени» на борьбу с политическим давлением и желающими «сомнительных сделок» олигархами.