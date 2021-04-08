Чебоксары, , 15:53 — REGNUM В Чувашии транспортными полицейскими пресечена попытка хищения с территории одного из предприятий пяти тонн чёрного металла. В совершении преступления подозревают работника организации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Кража произошла в Канаше на территории местного железнодорожного предприятия. Правоохранители установили, что житель города, который работает на данном предприятии, вечером незаконно проник на склад металлических отходов, похитил более 5 тонн лома чёрного металла и вывез на машине.

Подозреваемого задержали по пути следования транспортные полицейские. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

В ведомстве отмечают, что похищенное имущество будет возвращено собственнику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии уличили в краже могильных оград фитнес-тренера. Похищенное было обнаружено на его даче, оно сдавалось в пункт приёма металлолома. В апреле 2021 года решение об исправительных работах, вынесенное судом первой инстанции, заменено Верховным судом Чувашии на реальное лишение свободы.

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