Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM В Екатеринбурге эвакуировали шесть судов после сообщения о бомбе. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда журналистам.

Тревожные сообщения поступили во все городские суды, кроме Орджоникидзевского. Информацию прислали на электронную почту судебных органов власти.

«Заседания прервали, все сотрудники вышли на улицу, никого обратно не пускают», — цитирует портал «Е1» пресс-службу Ленинского суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе эвакуировали мэрию Екатеринбурга после сообщения о минировании. Информация оказалась ложной.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрию Екатеринбурга эвакуировали после сообщения о минировании