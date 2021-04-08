Варшава, , 15:32 — REGNUM Ролевой экшен Children of Morta получил бесплатное обновление под названием Family Trials. Его трейлер был опубликован 7 апреля на YouTube-канале издательства 11 bit studios.

Family Trials добавит в Children of Morta много нового контента. Главным нововведением обновления станет одноимённый игровой режим, который откроет геймерам доступ в опасное подземелье со случайной генерацией локаций и врагов.

Напомним, Children of Morta — это ролевая игра, разработанная студией Dead Mage и выпущенная 11 bit studios в 2019 году. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В новом трейлере Miitopia рассказали об особенностях игры