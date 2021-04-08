Москва, 8 апреля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Приток частных инвесторов на российский фондовый рынок может оказать поддержку российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Константин Маковский. Крах банка. 1881

«Положительное в данной ситуации то, что приток частных инвесторов поддержит российский фондовый рынок, повысится ликвидность рынка, и это окажет поддержку экономике, — сказал Алиев. — Риски в данной ситуации в том, что ряд небольших банков могут оказаться под давлением, и со временем это скажется на их финансовой устойчивости. На фондовом рынке может повыситься волатильность. Основной риск на уровне самих граждан — в низком уровне финансовой грамотности. При неблагоприятном развитии ситуации на фондовом рынке низкий уровень финансовых знаний может привести к потерям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что со временем в России число частных инвесторов на фондовом рынке может достигнуть уровня западных стран.