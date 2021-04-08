Колумбия, США, , 15:30 — REGNUM Пять человек, в том числе двое детей погибли, 7 апреля в результате вооруженного нападения в американском штате Южная Каролина, сообщает The Hill.

В управлении шерифа округа Йорк заявили на официальной странице в Twitter, что сотрудники правоохранительных органов выехали после сообщений о стрельбе в доме, «с участием нескольких человек», и что ведется поиск «молодого чернокожего мужчины в толстовке с капюшоном и камуфляжных штанах».

Впоследствии, утром 8 апреля, стало известно, что пять человек были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями, в том числе 70-летний доктор Роберт Лессли и его жена 69-летняя Барбара Лессли, а также двое их внуков. В управлении шерифа добавили, что 39-летний Джеймс Льюис, который, по словам полиции, работал в доме, также скончался от огнестрельных ранений.

Кроме того, серьезные ранения получил еще один человек, личность которого на данный момент на раскрыта.