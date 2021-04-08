Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Водитель фуры не справился с управлением и опрокинулся на федеральной трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, в результате чего движение по двум полосам оказалось ограничено, водителям легковых автомобилей приходится объезжать место аварии по обочине. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фура перекрыла движение по трассе «Скандинавия» в Ленобласти Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад»

ДТП произошло днем 8 апреля на 173-м км трассы А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой) в Выборгском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля с прицепом не справился с управлением, в результате произошло опрокидывание транспортного средства на проезжей части.

«В настоящее время заняты две полосы движения. Легковые автомобили проезжают по обочине. Проезд грузовиков невозможен, — уточнили в Упрдоре. — На месте находятся сотрудники эксплуатирующей дорогу подрядной организации. Вызвана спецтехника, эвакуаторы. Затора на участке нет. ДТП без пострадавших».