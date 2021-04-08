Джакарта, , 15:28 — REGNUM Пожар, охвативший рынки Кебон Мелати и Камбинг, в столице Индонезии Джакарте, сжег сотни киосков, сообщает CNN Indonesia.

Пожар вспыхнул около 16:30 по местному времени и произошел в одного из киосков.

Пожар начался, когда рынок был заполнен посетителями. Пожарные прибыли сразу после возникновения огня.

На месте было развернуто не менее 17 пожарных частей.

Как сообщало ИА REGNUM, управление рыболовства и продовольственной безопасности провинции Западная Суматра отметило, что около пяти тонн рыбы, принадлежащей фермерам в озере Манинджау, погибло из-за сильных ветров и дождей.

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