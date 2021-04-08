Нур-Султан, , 15:26 — REGNUM В Казахстане планируют создать институт национальной памяти по вопросам политических репрессий. Об этом заявила министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова на заседании государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

8 апреля государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел второе заседание госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Госсекретарь отметил, что в Казахстане начата активная исследовательская работа ученых в архивах страны.

Во всех регионах Казахстана созданы региональные комиссии по этому вопросу. Во время заседания выступил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что ученые, работающие с архивами, освобождены от основной работы в вузах и НИИ с сохранением заработной платы. Раимкулова добавила, что в Казахстане также планируется создать специальный архивный фонд.

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