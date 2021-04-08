Киев, , 15:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пока еще не определился, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства.

Об этом 8 апреля заявил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью одной из радиостанций Украины.

Чиновник уверен, что как только Зеленский примет решение по этому вопросу, то сразу же сообщит об этом как своей команде, так и гражданам Украины. Пока что четкого намерения идти на второй срок он не заявлял.

Тимошенко также пожаловался, что этот вопрос «немного накручен» средствами массовой информации и «конспиративными мыслями» экспертов.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе президентской избирательной кампании Зеленский не раз заявлял, что идёт на пост главы государства на один срок. Однако на большой пресс-конференции в мае 2020 года на соответствующий вопрос он ответил уклончиво и допустил, что планы в итоге могут измениться.