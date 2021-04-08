Страсбург, Франция, , 15:28 — REGNUM Обязательная вакцинация детей в Чехии не нарушает право на частную жизнь и свободу совести. Об этом 8 апреля говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Уточняется, что Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла решение по иску нескольких семей из Чехии на обязательную вакцинацию детей «от девяти болезней, хорошо известных медицинской науке», которых без прививок не принимали в садик, а их родителей — подвергали штрафам.

Истцы в своем заявлении жаловались на нарушение прав, которые гарантированы статьей 8 (уважение частной и семейной жизни) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьей 9 (свобода мысли, совести и религии) Европейской конвенции по правам человека и статьей 2 (право на образование) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

При этом ЕСПЧ вынес решение о том, что данные меры со стороны властей были справедливы, так как, по мнению судей, в данном случае чиновники защищали людей от болезней, которые представляют серьезную угрозу для здоровья.

«Эти меры могут быть расценены как «необходимые в демократическом обществе», — говорится в решении суда.

Также подчеркивается, что вакцинация защищает и тех, кто её проходит, и тех, кто ее не может пройти по медицинским показаниям. При этом отмечается, что действия властей не нарушали право истцов на образование, так как, по мнению судей, недопуск детей до детского сада был превентивной, а не карательной мерой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что центр «Вектор» получил кандидатный штамм птичьего гриппа, который может быть задействован для создания новой вакцины от вируса.