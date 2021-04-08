Москва, , 15:25 — REGNUM Со временем в России число частных инвесторов на фондовом рынке может достигнуть уровня западных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал надежды руководителей ЦБ РФ на то, что почти всё экономически активное население России могло бы открыть брокерские счета.

«Теоретически каждый, кому по закону можно открывать счета, может открыть и брокерский счет. Здесь нет ничего особенного. В западных странах это обычная практика. Средства населения в той или иной степени через брокеров крутятся на бирже. Россия в этом плане позади, и только у некоторого процента населения имеется брокерский счет. Со временем количество частных инвесторов на фондовом рынке может достигнуть уровня развитых стран», — сказал Алиев

При этом, отвечая на вопрос о том, какой процент населения РФ располагает средствами, которые оно может использовать для игры на фондовом рынке, Алиев заявил, что доля таких граждан невелика — около 10−15%.

«Исторически в РФ так сложилось, что население ориентировано на банки и банковские счета, — сказал Алиев. — Торговля на бирже через брокеров в масштабах страны — что-то новое, и население только начинает активно этим интересоваться. Пока если даже счета открыты, многие из них неактивны, но высока вероятность, что с течением времени активность таких счетов будет расти. Восстановление экономики и рост реальных доходов населения повысит интерес населения к более активным действиям на фондовом рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин обратил внимание на один «микроэкономический» аспект, который может стать проблемой для тех граждан, которые выходят на фондовый рынок.

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