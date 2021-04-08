Москва, , 15:25 — REGNUM Власти Египта приступают к массовой вакцинации от коронавируса препаратами Sinopharm и AstraZeneca всех работников туристической индустрии, в том числе сотрудников отелей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что вакцинация персонала отелей будет добровольной. Штрафных санкций к тем компаниям, которые не захотят вакцинировать всех сотрудников, не будет. Их обяжут соблюдать более строгие антиковидные меры.

Вакцинация от COVID-19 в турсекторе Египта затронет около 150 тыс. человек. Прививочную кампанию планируется завершить до конца мая. Также от коронавируса привьют экипажи авиакомпаний и работников аэропортов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры отмечают спрос на туры в Египет на длинные майские праздники в два раза.

Читайте подробнее: Спрос на туры в Египет на майские праздники вырос в два раза