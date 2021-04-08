Москва, , 15:23 — REGNUM Российские военные специалисты находятся в Центрально-Африканской Республике на законных основаниях и дальше продолжат свою работу. Об этом 8 апреля в интервью медиахолдингу Deutsche Welle заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, комментируя заявление группы экспертов ООН от 31 марта, выразивших обеспокоенность активностью российских инструкторов в ЦАР.

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«Юридическим основанием их пребывания являются контракты, которые они заключают с министерством обороны ЦАР, — пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства. — Военные инструкторы направляются в страну в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН».

Он напомнил, что изначально в ЦАР по просьбе центральноафриканского руководства и с ведома Комитета СБ ООН в 2018 году для обучения и подготовки военнослужащих ЦАР было направлено пять военных и 170 российских гражданских инструкторов. Затем на фоне резкого обострения ситуации в ЦАР в преддверии выборов в декабре 2020 года Россия командировала дополнительно 300 инструкторов.

«Принимая во внимание пожелания центральноафриканского руководства, а также с учётом продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с боевиками, российские специалисты из этой группы остаются в стране и продолжают свою работу», — добавил замглавы департамента.

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Он подчеркнул, что российское содействие осуществляется «в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР с целью повышения их компетенции в деле поддержания безопасности и правопорядка на всей территории государства». А это, свою очередь, должно способствовать нормализации обстановки и прочному урегулированию затянувшегося вооружённого конфликта.

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