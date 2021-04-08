Архангельск, , 15:22 — REGNUM Доходы Архангельской области в 2020 году сократились на восемь миллиардов рублей. Главное влияние на отрицательную динамику оказал налог на прибыль. Об эом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

По данным ведомства, от плательщиков Архангельской области поступления снизились на девять процентов, а от плательщиков Ненецкого автономного округа — на 41 процент.

«В связи с этим первоначальный плановый показатель доходов был снижен на восемь миллиардов рублей, в основном по доходу на прибыль», — пояснила министр финансов региона Елена Усачева.

В правительстве подчеркивают, что сокращение объема собственных доходов связано в первую очередь со сложной ситуацией на сырьевых рынках, а именно — со снижением поступления средств со стороны ресурсодобывающих предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Архангельская область потратила на борьбу с пандемией более пяти миллиардов рублей.