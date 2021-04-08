Братислава, , 15:28 — REGNUM Вице-премьер и министр финансов Словакии Игорь Матович прибыл в Москву для обсуждения поставок своей стране российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом Матович написал 8 апреля на своей странице в Facebook.

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Матович подчеркнул, что находится в российской столице, чтобы выполнить свой долг. Ранее он сообщил, что намерен обсудить поставки вакцины с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Словацкий политик напомнил, что договорился с Дмитриевым о контракте на поставку 2 млн доз этого препарата, когда занимал пост премьер-министра Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг закупки Словакией «Спутника V» привела к отставке Матовича в конце марта с поста премьер-министра. Свой пост покинул и министр здравоохранения Марек Крайчи.

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