Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Руководство Эрмитажа получило жалобу от официальных органов на «развращающие» детей скульптуры. Пользователи социальной сети Twitter 8 апреля активно обсуждают эту новость.

«Если, по мнению официальных органов, обнаженные статуи Эрмитажа плохо влияют на детей, то нужно менять официальные органы», — считает пользователь Мöдвытрезвитель.

«Оденьте на них трусы», — предложил пользователь Dub Dubom.

«Мальчик ищет голых женщин в интернете. Мужчина ищет голых женщин в Эрмитаже», — шутит пользователь Приключения Кратоса в России.

«Что в голове у людей, которые пишут жалобы на то, что дети в Эрмитаже видят обнаженные скульптуры? Какое ханжество и невежество…» — прокомментировала герцогиня братиславская.

Добавим, что депутат Госдумы Виталий Милонов назвал жалобу «фейковой историей» в интервью изданию «Звезда». «Ни одно государственное ведомство не имеет никаких представлений о том, чтобы убрать Микеланджело или кого-нибудь другого в отдельный зал», — подчеркнул он.

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