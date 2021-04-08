Санкт-Петербург, 8 апреля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. На Петербургской международной автомобильной выставке представили 115-сильный снегоболотоход «Секач». Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

SpeedMe Вездеход «Секач»

Стоимость базовой комплектации болотохода равна 800 тыс. рублей, а продвинутой — 1,05 млн рублей. В ближайшее время автопроизводитель планирует получить разрешающий документ для передвижения техники по дорогам общего пользования.

Корпус вездехода изготовлен из прочного стеклопластика, способного выдержать нагрузку до 100 кг. Колесная формула автомобиля может быть как 4×4, так и 4×2.

В движение «Секач» приводится мотором компании Honda рабочим объёмом 1,6 литра, максимальная производительность автомобиля равна 115 л. с. Крутящий момент на колёса машины передаётся через четырехступенчатую автоматическую трансмиссию.

Кроме того, болотоход оснащён ручным тормозом, мостом от УАЗа и рулём с гидроусилителем. Максимальная скорость автомобиля равна 110 км\ч.

Ранее компания Enwix из Нижнего Новгорода представила новый четырёхколёсный вездеход. В основе кузова автомобиля лежит прочная лонжеронная рама, созданная при помощи технологии лазерной резки. Грузоподъемность вездехода — 0,9 т.

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