Улан-Батор, , 15:21 — REGNUM Власти Монголии на фоне роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом приняли решение об ужесточении связанных с пандемией мер карантинных ограничений. Об этом 8 апреля сообщает агентство «Монцамэ».

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При этом в настоящее время не уточняется, какие именно меры будут приняты властями, однако известно, что они будут введены на срок с 10 апреля по 25 апреля.

Также известно, что 8 апреля правительство Монголии приняло решение повысить уровень режима повышенной готовности, действующий на территории страны, до последнего, «красного».

Отметим, на сегодняшний день на территории Монголии выявлено в общей сложности свыше 12,2 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом.