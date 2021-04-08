Калуга, , 16:04 — REGNUM В Калуге за три месяца произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта, в результате которых два человека погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей грузового транспорта зарегистрировано одно ДТП, в котором пять человек получили ранения. Об этом 8 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова.

Проверки на дорогах Гибдд.рф/r/40

С участием общественного транспорта в областном центре произошло девять ДТП, в результате которых 17 человек пострадали. По вине водителей автобусов и троллейбусов зарегистрировано пять ДТП, в которых пять человек получили травмы. Наибольшее влияние на тяжесть их последствий оказывают нарушения режима труда и отдыха водителей, превышение пассажиров, установка дополнительных посадочных мест.

«В целях снижения аварийности на грузовом и пассажирском транспорте, повышения уровня защищённости граждан от дорожно-транспортных происшествий и их последствий в период с 8 по 13 апреля на территории Калуги состоится оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовой и пассажирский транспорт». Будет взято на контроль соблюдение водителями грузового и пассажирского транспорта режима труда и отдыха. Инспектора ДПС займутся выявлением нарушений эксплуатации транспортных средств, а также изменений конструкции автомобилей не соответствующих требованиям безопасности дорожного движения», — сказала Екатерина Линькова.

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