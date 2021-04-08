Киев, , 15:14 — REGNUM За последние два месяца Совнацбез Украины принял пять решений о санкциях, в том числе в отношении граждан страны, заявил в своем комментарии 8 апреля эксперт, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Правозащитник отмечает, что такие решения в отношении украинцев и юридических лиц на подконтрольной правительству территории попросту «убивают правосудие как таковое и превращают право в хлам».

«Санкции — это международно-правовой механизм политического характера, который применяется одним государством против другого, поскольку другого способа борьбы с его враждебным влиянием просто нет… Что же касается своих граждан и юридических лиц, то есть различные механизмы привлечения к ответственности — от административных до уголовно-правовых» — цитирует заявление Захарова «Закон и Бизнес»

Правозащитник называет санкции наказанием без доказанной вины.

«Это просто и эффективно: назначить «преступников» административным решением на основании закона «О санкциях» крайне сомнительного юридического качества. «Преступников», потому что санкции имеют характер наказания за уголовное преступление», — пояснил в завершение Захаров.

ИА REGNUM напоминает, что накануне источники сообщили, что СНБО Украины проведет очередное заседание в ближайшую пятницу, 9 апреля, и продолжит введение санкций. По предварительным данным, санкции будут введены против людей, которых украинская власть посчитает причастными к контрабанде.