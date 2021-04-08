Самара, , 15:24 — REGNUM Семь железнодорожных остановочных пунктов переименовали в Самарской области. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, остановочный пункт 154-й км был переименован в Золотой бор, остановка 176-й км стала называться Шведской Слободой, а станция 990-й км — Дубовой рощей.

Остановочный пункт 1056-й км переименован в Строительный, а остановка 1063-й км — в Горки. Остановка 135-км теперь носит имя барда Валерия Грушина, остановочный пункт 1052 км — космонавта Сергея Авдеева, уроженца Чапаевске.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что одновременно с переименованием, на Куйбышевской железной дороге будет произведена модернизация и улучшение технического состояния пассажирских платформ.

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