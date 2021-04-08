Москва, , 15:13 — REGNUM Действительно, нынешняя система перекрестного субсидирования в России, когда для снижения платежей для малоимущих увеличивались сборы с бизнеса, стала уже неэффективной, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Более того, есть два фактора, которые в нынешних обстоятельствах никак нельзя не принимать в расчет.

Во-первых, дополнительная нагрузка на российские компании, и без того изможденные пандемией, резким спадом в первой половине 2020 года, медленным и мучительным восстановлением, да еще и на фоне окончания отсрочки по кредитным и налоговым каникулам, крайне негативно скажется на экономическом положении всего государства.

Ведь схема, когда часть нагрузки платежей за электроэнергию переносилась с малоимущих на отечественные компании, дополнительно увеличивала издержки последних.

А чем оборачивается рост издержек, мы сейчас все хорошо видим на примере взлета инфляции и повышения крайне высокими темпами цен на ряд продуктов первой необходимости.

А рост издержек ведь ударит не только по потребителю, но и по показателям деятельности компаний, что может привести к дальнейшему снижению доходов трудящихся, ухудшению на рынке труда и еще целому ряду негативных последствий.

Так что, резюмируя первую часть, нагружать и без того очень уставший российский бизнес дополнительными платежами сейчас точно не следует.

Во-вторых, перенос нагрузки платежей по ЖКУ (хотя бы частично) с малоимущих на наших зажиточных сограждан имеет характер определенной «социальной справедливости», крайне востребованной сейчас в обществе. Что вдвойне важно перед выборами.

Население, где около 20% людей живет за чертой бедности, крайне негативно воспринимает любые ситуации, когда фискальная нагрузка и иные необходимые платежи одинаковы как для бедных, так и для богатых.

И пусть даже эффект от нововведения не будет ошеломляющим, сам факт позитивной реализации некоего социального запроса на справедливое распределение тяжести платежей по ЖКХ безусловно будет позитивно воспринят российскими гражданами.

Конечно, среди зажиточной части населения найдутся и недовольные, которые будут доказывать, что они своим трудом заработали себе на яхты и самолеты и не обязаны теперь делиться с другими.

К сожалению, в нашем обществе, как и в любом другом, присутствует определенная доля «обочечников», считающих себя избранными (мы все не раз видели, как в центре Москвы у какого-нибудь дорогого ресторана, куда заехал пообедать очередной «барин», и где стакан сока стоит как месячная зарплата многих граждан РФ, запаркован «Майбах» с заклеенными бумажным листочком номерами — чтобы не платить 200 рублей за парковку).

Полагаю, мнение этой категории населения можно оставить без внимания. А вот чаяния малоимущих требуют внимательного рассмотрения и конкретных действий.

Думаю, и среди тех, кто много зарабатывает, подавляющее большинство не будет возражать против того, чтобы незначительно возросшими платежами поддержать достойный уровень жизни для тех, кто действительно остро нуждается», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии. Это следует из протокола совещания комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

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