Ярославль, , 15:12 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал уменьшить автомобильные заторы в центре города, изменив правила парковки и организацию движения общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети градоначальника. Речь идет об организации движения на отрезке от площади Волкова до Богоявленской площади.

Остановка в Торговом переулке Владимир Волков/vk.com

Владимир Волков 8 апреля оценил автомобильный траффик на улице Комсомольская.

«Рассмотрим варианты изменения организации парковки на улице Комсомольской и движения общественного транспорта в Торговом переулке. Это позволит уменьшить автомобильные заторы на участке от площади Волкова до Богоявленской площади», — пояснил мэр Ярославля Владимир Волков.

На данный момент одна из полос на Комсомольской стабильно занята припаркованными автомобилями. Возможно, речь может идти о запрете парковки в указанном месте. Торговый переулок является конечной остановкой 8-го троллейбуса, а также нескольких автобусных маршрутов. Как ранее сообщало ИА REGNUM транспортная схема в Ярославле поменяется с июля 2021 года.

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