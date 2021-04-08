Ярославль, 8 апреля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал уменьшить автомобильные заторы в центре города, изменив правила парковки и организацию движения общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети градоначальника. Речь идет об организации движения на отрезке от площади Волкова до Богоявленской площади.

Владимир Волков/vk.com Остановка в Торговом переулке

Владимир Волков 8 апреля оценил автомобильный траффик на улице Комсомольская.

«Рассмотрим варианты изменения организации парковки на улице Комсомольской и движения общественного транспорта в Торговом переулке. Это позволит уменьшить автомобильные заторы на участке от площади Волкова до Богоявленской площади», — пояснил мэр Ярославля Владимир Волков.

На данный момент одна из полос на Комсомольской стабильно занята припаркованными автомобилями. Возможно, речь может идти о запрете парковки в указанном месте. Торговый переулок является конечной остановкой 8-го троллейбуса, а также нескольких автобусных маршрутов. Как ранее сообщало ИА REGNUM транспортная схема в Ярославле поменяется с июля 2021 года.