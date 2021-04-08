Париж, , 15:18 — REGNUM Число заключённых в России с каждым годом сокращается, хотя она лидирует в списке еровпейских стран по этому показателю. Об этом говорится в ежегодном докладе Совета Европы (СЕ) о ситуации в европейских тюрьмах, опубликованном 8 апреля.

Отмечается, что к началу 2020 года в России насчитывалось 519 618 человек в местах лишения свободы. В начале 2019 года их было 563 166 человек, в начале 2018-го — 602 176 человек.

На втором месте по числу заключённых находится Турция, там лишены свободы 297 019 человек. Далее идут Великобритания (Англия и Уэльс, 82 868), Польша (74 130), Франция (70 651) и Германия (63 399).

При этом Турция лидирует по числу заключённых на 100 тыс. жителей (357 человек). Россия занимает второе место (356 человек), далее идут Грузия (264), Литва (220), Азербайджан (209), Чехия (197) и Польша (195).

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